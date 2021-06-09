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В Тюмени решили сохранить "бирюзовый дом"

Общество, 10:07 09 июня 2021

с личного аккаунта Руслана Кухарука с Instagram

В Тюмени "бирюзовый дом", который не является памятником архитектуры, будет сохранен. Об этом заявил глава города Руслан Кухарук в своих соцсетях.

Судьба дома, который расположен по ул. Береговой, 67, широко обсуждалась в СМИ с начала 2021 года. Администрация Тюмени подключилась к решению проблемы расселенного дома, не имеющего какого-либо статуса.

"Мной подписано распоряжение, где предусмотрен механизм выявления и поддержки зданий, которые являются неотъемлемой частью исторической архитектурной среды Тюмени и неразрывно связаны с историей города, но не являются памятниками архитектуры", - сказал мэр.

Выявлением таких объектов как "бирюзовый дом" займутся эксперты городского координационного совета по градостроительной политике, которым предстоит уточнить статус здания. Это позволит упростить механизмы передачи домов инвесторам для последующего восстановления, добавил Кухарук.

В рамках государственно-частного партнерства такие дома и здания защитят от сноса и дадут им вторую жизнь.

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# реконструкция , Руслан Кухарук

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