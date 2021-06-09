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Тюменцы успевают поучаствовать в третьем этапе программы туристического кешбэка

Общество, 15:31 09 июня 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

О возможности участия в программе туристического кешбэка напоминают жителям региона в агентстве туризма и продвижения Тюменской области.

Получить возврат 20% можно при покупке тура или оформлении проживания в отеле до 15 июня 2021 года и оплате поездки картой "Мир". Кешбэк придет в течение пяти рабочих дней, сумма максимального возврата – 20 тыс. рублей за одну операцию по карте "Мир".

Чтобы стать участником, необходимо зарегистрироваться в программе лояльности "Мир". Пройти бесплатную регистрацию можно на сайте privetmir.ru.

Поездку по купленному на условиях программы турпродукту можно осуществить до 30 июня 2021 года включительно в любой регион России.

Подробная информация о программе - на сайте мирпутешествий.рф.

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# туризм , туристический кешбэк

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