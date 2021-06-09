Тюменцам представят костюмы Тобольской губернии

| Фото: со страницы музея "Дом Машарова" в Instagram | Фото: со страницы музея "Дом Машарова" в Instagram

Выставка "В каждом посаде – в своем наряде" откроется в рамках интерактивно-выставочной площадки "Новый ремесленный сезон" в музее "Дом Машарова" в Тюмени 10 июня в 13 часов, сообщают организаторы.

Посетителям покажут традиционный мужской, женский и детский костюмы Тобольской губернии, примеры и образцы тамбурной вышивки, а также большое разнообразие традиционных народных кукол, изготовленных на традиционной основе.

Выставка организована совместно с мастером по традиционной одежде, тамбурной вышивке и кубовой набойке Вероникой Чикишевой и мастером по традиционной кукле Ириной Тарасенко.

Только в день открытия Ирина Тарасенко проведет бесплатный мастер-класс для всех желающих по созданию обереговой куклы "Ангел".

На мастер-класс необходимо записаться по телефону 46-13-10.