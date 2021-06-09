В Тюмени молодой человек пытался вынести из торгового центра наушники и электробритву

| Фото: управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: управление Росгвардии по Тюменской области

Две кражи из охраняемых крупных торговых центров предотвратили в Тюмени, сообщает управление Росгвардии по Тюменской области.

Экипаж вневедомственной охраны получил сигнал из торгового центра на ул. Алебашевской. Ранее судимый молодой человек пытался похитить из магазина наушники и электробритву общей стоимостью более 6,5 тыс. рублей.

Аналогичный случай произошел в другом торговом центре на ул. Широтной. Тюменка пыталась украсть флеш-карту на сумму более 3 тыс. рублей.

Оба правонарушителя задержаны и переданы в полицию для дальнейшего разбирательства.

По итогам мая 2021 года, сотрудники вневедомственной охраны подразделений управления Росгвардии по Тюменской области более 600 раз выезжали на охраняемые объекты по тревожному сигналу. В отделы полиции доставлено более 140 подозреваемых в различных правонарушениях.