  • 9 июня 20219.06.2021среда
  • В Тюмени 15..17 С 2 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени молодой человек пытался вынести из торгового центра наушники и электробритву

Происшествия, 14:36 09 июня 2021

управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: управление Росгвардии по Тюменской области

Две кражи из охраняемых крупных торговых центров предотвратили в Тюмени, сообщает управление Росгвардии по Тюменской области.

Экипаж вневедомственной охраны получил сигнал из торгового центра на ул. Алебашевской. Ранее судимый молодой человек пытался похитить из магазина наушники и электробритву общей стоимостью более 6,5 тыс. рублей.

Аналогичный случай произошел в другом торговом центре на ул. Широтной. Тюменка пыталась украсть флеш-карту на сумму более 3 тыс. рублей.

Оба правонарушителя задержаны и переданы в полицию для дальнейшего разбирательства.

По итогам мая 2021 года, сотрудники вневедомственной охраны подразделений управления Росгвардии по Тюменской области более 600 раз выезжали на охраняемые объекты по тревожному сигналу. В отделы полиции доставлено более 140 подозреваемых в различных правонарушениях.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Росгвардия

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:18 09.06.2021В Ишиме из семи детсадов эвакуировали 3 тыс. человек
15:12 09.06.2021На Московском тракте в Тюмени горит тополиный пух
14:38 09.06.2021В Тюмени горит Заречное кладбище
14:36 09.06.2021В Тюмени молодой человек пытался вынести из торгового центра наушники и электробритву