Велофестиваль в Тюмени в День России заменит велогонка на 20 километров

Фото: ТГМЦ (архив) Фото: ТГМЦ (архив)

Традиционный велофестиваль, ежегодно проходивший в Тюмени в День России 12 июня, в этом году не состоится из-за ограничений, действующих в регионе для предупреждения распространения COVID-19, сообщили корреспонденту "Тюменской линии" в федерации велоспорта Тюменской области.

В предпраздничные дни и в День России в областной столице пройдут велогонки, в которых примут участие около 200 юных и взрослых спортсменов из Тюмени, Ишима, Тобольска, Увата, Заводоуковска, а также из других регионов России, рассказала и.о. директора федерации велоспорта Тюменской области Екатерина Смыляева.

Гонки на 10 и 40 км стартуют в окрестностях центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири". Гонка-критериум на 20 км состоится 12 июня в Тюмени на ул. Уездной на участке от ул. Престольной до ул. Губернской, на время велогонки 12 июня с 9 до 16 часов движение автотранспорта перекроют.

Все соревнования будут проводиться с соблюдением предписаний Роспотребнадзора, подчеркнула Екатерина Смыляева.

Евгений Бабенко