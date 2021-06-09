В Тюмени горит Заречное кладбище

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Заречное кладбище загорелось в Тюмени днем 9 июня. На месте работают пожарные.

"Вызов поступил в 13 часов. Произошло возгорание сухой растительности. На месте – семь единицы техники, 28 человек личного состава. Площадь составляет около трех гектаров. Есть угроза распространения", — рассказали в пресс-службе МЧС по Тюменской области.

Напомним, вечером 7 июня в Тюмени загорелось Текутьевское кладбище. Там вспыхнул тополиный пух.

Инна Пахомова