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В Тюмени горит Заречное кладбище

Происшествия, 14:38 09 июня 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Заречное кладбище загорелось в Тюмени днем 9 июня. На месте работают пожарные.

"Вызов поступил в 13 часов. Произошло возгорание сухой растительности. На месте – семь единицы техники, 28 человек личного состава. Площадь составляет около трех гектаров. Есть угроза распространения", — рассказали в пресс-службе МЧС по Тюменской области.

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Напомним, вечером 7 июня в Тюмени загорелось Текутьевское кладбище. Там вспыхнул тополиный пух.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , кладбище , пожароопасный сезон , пожары

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