  • 9 июня 20219.06.2021среда
  • В Тюмени 17..19 С 1 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Туре нашли тело пропавшего пять лет назад мужчины

Происшествия, 15:38 09 июня 2021

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Тело мужчины обнаружили в реке Туре, неподалеку от с. Яр Тюменского района, 9 июня. Как сообщили в региональном следственном управлении СК РФ, по предварительным данным, мужчина числился пропавшим без вести с февраля 2016 года.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

"В кармане одежды погибшего найдены документы, удостоверяющие личность. Выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств случившегося", – сообщили в ведомстве.

Специалисты проведут судебно-медицинскую, молекулярно-генетическую и другие экспертизы. Результаты помогут им определить точную причину смерти.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# пропавшие без вести , следователи

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:38 09.06.2021В Туре нашли тело пропавшего пять лет назад мужчины
15:18 09.06.2021В Ишиме из семи детсадов эвакуировали 3 тыс. человек
15:12 09.06.2021На Московском тракте в Тюмени горит тополиный пух
14:38 09.06.2021В Тюмени горит Заречное кладбище