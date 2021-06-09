В Туре нашли тело пропавшего пять лет назад мужчины

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Тело мужчины обнаружили в реке Туре, неподалеку от с. Яр Тюменского района, 9 июня. Как сообщили в региональном следственном управлении СК РФ, по предварительным данным, мужчина числился пропавшим без вести с февраля 2016 года.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

"В кармане одежды погибшего найдены документы, удостоверяющие личность. Выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств случившегося", – сообщили в ведомстве.

Специалисты проведут судебно-медицинскую, молекулярно-генетическую и другие экспертизы. Результаты помогут им определить точную причину смерти.