Пятеро жителей Тюменской области отмечены наградами "Горячее сердце"

| Дмитрий Горбунов и Денис Виноградов, фото департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования | Дмитрий Горбунов и Денис Виноградов, фото департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования

Пятеро жителей Тюменской области стали лауреатами всероссийской общественно-государственной инициативы "Горячее сердце" по итогам 2020 года. Им присвоен нагрудный знак и диплом "За мужество, стойкость и героизм, проявленные при оказании помощи пострадавшим", сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

В их числе - 18-летние Дмитрий Навроцкий и Даниил Шкляров из Юргинского района, 15-летняя Екатерина Лутовинина из Тобольска, 17-летний Дмитрий Горбунов и 15-летний Денис Виноградов из Голышмановского городского округа.

Дмитрий и Денис отмечены за спасение человека из горящего дома в июне 2020 года.

"Награда для меня стала полной неожиданностью, - сказал Дмитрий Горбунов, - Мне кажется, каждый на моем месте поступил бы точно так же. Мы спасли людей, которые в тот момент нуждались в нашей помощи, невозможно в таких ситуациях проходить мимо, бездействовать и спокойно жить дальше. В моей жизни ничего не изменилось, единственное, я стал еще более внимательно относиться к людям, потому что человеческая жизнь, оказывается, очень хрупкая и в любой момент может оборваться".

В семье парня характеризуют как доброго и отзывчивого человека. Его мечта – улучшить жилищные условия для своих родителей, брата и сестры.

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Имена всех лауреатов внесены в Почетную книгу "Горячее сердце - 2021" www.cordis.fonsci.ru.

Всего на награждение в оргкомитет инициативы поступило 1 тыс. 323 представления из 83 субъектов РФ и шести иностранных государств. Лауреатами стал 151 человек.