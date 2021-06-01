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В Боровском стартует первенство УФО по конному спорту среди детей

Общество, 12:34 10 июня 2021

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Первенство УФО по конному спорту среди детей пройдет на базе КСК "Олимпия" в п. Боровский (ул. Островского 1, стр. 32 "А") 10-12 июня.

Будут состязаться всадники в возрасте от 7 до 16 лет на лошадях высотой в холке до 150 см (пони), сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Соревнования пройдут в дисциплинах выездка и конкур, которые являются олимпийскими видами спорта.

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# конный спорт

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