В центре Тюмени таксист сбил подростка на самокате

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

13-летнего мальчика на самокате сбила такси "Лада Гранта" на ул. Максима Горького в Тюмени 10 июня.

"Выезжая с тротуара на проезжую часть, он не заметил приближающуюся машину. Водитель автомобиля, следуя с прилегающей территории, не пропустил ребенка", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Тюменской области Анжела Борисова.

Обстоятельства выясняются. У мальчика диагностировали ссадины.

С апреля в Тюменской области произошло 11 ДТП с участием людей на самокатах. При этом пострадали восемь детей на механических самокатах. Также травмы получили трое взрослых на электросамокатах. Основные проблемные ситуации на дороге возникают, когда люди выезжают с тротуаров на пешеходные переходы, не спешившись, с дворовых территорий на проезжую часть.

Инна Пахомова