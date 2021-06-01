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В центре Тюмени таксист сбил подростка на самокате

Происшествия, 12:23 10 июня 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

13-летнего мальчика на самокате сбила такси "Лада Гранта" на ул. Максима Горького в Тюмени 10 июня.

"Выезжая с тротуара на проезжую часть, он не заметил приближающуюся машину. Водитель автомобиля, следуя с прилегающей территории, не пропустил ребенка", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Тюменской области Анжела Борисова.

Обстоятельства выясняются. У мальчика диагностировали ссадины.

С апреля в Тюменской области произошло 11 ДТП с участием людей на самокатах. При этом пострадали восемь детей на механических самокатах. Также травмы получили трое взрослых на электросамокатах. Основные проблемные ситуации на дороге возникают, когда люди выезжают с тротуаров на пешеходные переходы, не спешившись, с дворовых территорий на проезжую часть.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП , самокаты

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