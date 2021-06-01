Концепцию правого берега набережной Туры обсудят в "Конторе пароходства" в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Первичную концепцию правого берега набережной Туры представят тюменцам в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени 15 июня в 18 часов 30 минут.

Принять участие в обсуждениях обустройства любимого места отдыха горожан могут все желающие. На встрече поделятся итогами опроса, в котором 5 тыс. 146 тюменцев рассказали, чего не хватает на набережной. Горожане смогут предложить свои идеи или оспорить те, которые уже есть в презентации.

На протяжении месяца у тюменцев собирали мнения о том, что сделает набережную интересной для прогулок и отдыха. Опрос проводился онлайн - 3 тыс. 133 человек и офлайн - 2 тыс. 15 человек.

Люди могли выбрать несколько предложенных вариантов. За то, чтобы появился пункт кормления уток, проголосовала 1 тыс. 664 человека. 1 тыс. 492 человека хотят речной трамвай. 2 тыс. 274 человека мечтают об удобном подходе к воде. Больше всего горожан задумались о деревьях - 3 тыс. 164 человека. О том, что хорошо было бы оборудовать на набережной домики для птиц, подумали 963 тюменца. Идею создать мостики для рыбаков поддержали 818 человек.

"Сейчас мы обрабатываем данные, выявляем проблемные места набережной, формируем выводы, которые передадим архитектурному бюро "ИСТ" для внедрения в архитектурную концепцию. Мы уверены, выводы исследования помогут сформировать многофункциональное общественное пространство, которое будет удобным для отдыха жителей", — отметил менеджер соцопроса, руководитель проектов компании DeVision Agency Илья Курбатов.

Вход свободный, необходима регистрация по ссылке. Возрастное ограничение: 12+.

Инна Пахомова