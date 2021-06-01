Житель Ишимского района незаконно вырубил деревья на 2,8 млн рублей
| Фото: УМВД Тюменской области
Уголовное дело о незаконной вырубке леса на 2,8 млн рублей направлено в суд в Ишиме, сообщает региональная прокуратура.
Житель с. Десятово незаконно заключил договоры на заготовку деловой древесины, предназначенной для капитального ремонта надворных и хозяйственных построек. После этого вырубил более 1,1 тыс. берез и осин, которыми распорядился по своему усмотрению.
В ходе следствия наложен арест на два земельных участка и автомобиль обвиняемого.