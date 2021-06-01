В Тобольске откроют еще четыре теннисных корта

с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram

Еще четыре теннисных корта откроют в Тобольске в ближайшие годы. Об этом заявил глава города Максим Афанасьев в своих аккаунтах в соцсетях.

В Тобольске с 1 по 14 июня в 22 раз проходит открытый турнир по теннису "Кубок Тобольского кремля". В город съехались более 50 любителей большого тенниса из Тюменской, Свердловской и Омской областей, ХМАО и ЯНАО.

"Турнир будет проходит на теннисных кортах средней школы №12. Учитывая востребованность именно открытых тренировочных площадок, планируем в ближайшие годы обустроить на этой территории дополнительно еще четыре корта. В нашем городе теннис, как большой, так и малый – один из самых популярных видов спорта. С удовольствием им занимаются и дети, и взрослые", - рассказал Афанасьев и пригласил горожан поддержать тобольских теннисистов на предстоящих состязаниях.

Анжела Лебедева