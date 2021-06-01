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Тюменские футболисты разгромили на выезде "Ладу-Тольятти"

Спорт, 11:06 11 июня 2021

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Футболисты "Тюмени" вернулись на первое место в своей группе ОЛИМП-Первенства России среди команд клубов ПФЛ. Для этого они на выезде разгромили "Ладу-Тольятти" - 8:0, сообщает пресс-служба клуба.

Хозяева сохраняли ворота в неприкосновенности до 15 минуты. Третий угловой "Тюмени" в этом матче стал голевым – центральный защитник Даниил Криворучко головой переправил мяч в сетку. Вскоре вновь отличился защитник – на это раз забил Антон Бочаров. На перерыв "Тюмень" ушла при счете 4:0 – волжан огорчили Виталий Горулев и Данил Карпов.

Во втором тайме дубль сделал Максим Казанков, а по разу отличились Александр Коротаев и Артур Гилязетдинов.

За тур до завершения первенства "Тюмень" вернулась на первое место. Чтобы следующий сезон начать в ФНЛ, сибирякам необходимо победить "Ладу" из Димитровграда в заключительном матче сезона. Состоится он на тюменском стадионе "Геолог" 15 июня.

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