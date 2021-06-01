В Тюменской области раскрыли убийство спустя шесть лет

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области ВКонтакте | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области ВКонтакте

Мужчина, обвиняемый в убийстве случайного знакомого, предстанет перед судом в Абатском районе, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

В сентябре 2015 года 25-летний обвиняемый в с. Абатское встретил пьяного незнакомого односельчанина, который возвращался домой из гостей. Молодой человек предложил продолжить распитие алкоголя и под этим предлогом позвал его к себе в автомобиль. Позже обвиняемый избил 50-летнего мужчину и зарезал острием штыковой лопаты. От полученных ран мужчина скончался на месте. После содеянного обвиняемый утопил тело в болоте.

Тогда обнаружить подозреваемого в убийстве не удалось. Спустя почти шесть лет следователи смогли выйти на подозреваемого. Им оказался 25-летний житель с. Абатское. Молодой человек указал, где утопил убитого. В настоящее время человеческие останки обнаружены.

Устанавливаются обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.