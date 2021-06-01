Мотоциклистка пострадала в ночной аварии в центре Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

22-летняя мотоциклистка пострадала в ДТП на перекрестке улиц Республики и Челюскинцев в Тюмени ночью 11 июня.

В 1 час 40 минут столкнулись мотоцикл Yamaha и автомобиль KIA Rio. По предварительным данным, водитель KIA Rio при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу, который ехал прямо со встречного направления.

"Пострадала 22-летняя девушка-мотоциклистка. Ее стаж за рулем - пять лет. У нее диагностированы ссадины ноги", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Обстоятельства выясняются.

Инна Пахомова