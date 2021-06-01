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Лосиха и косуля погибли под колесами автомобилей на трассах Тюменской области

Происшествия, 12:25 11 июня 2021

ИА "Тюменская линия"

Лосиха погибла под колесами автомобиля на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе 6 июня. Водитель скрылся с места аварии, сообщает региональный Госохотдепартамент.

Государственному охотничьему фонду причинен ущерб в размере 80 тыс. рублей.

"В Тюменском районе недалеко от д. Метелева автомобиль Toyota сбил одну особь косули сибирской. Животное погибло. Причинен ущерб государственному охотничьему фонду в размере 40 тысяч рублей", - рассказали в ведомстве.

Сумма причиненного ущерба будет взыскана с виновных в гражданско-правовом порядке.

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# животное , лось , трасса

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