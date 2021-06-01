Ко Дню молодежи в Ялуторовске появится новый арт-объект

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

В Ялуторовске стартовала арт-инициатива "Ветер перемен". Лучшие рисунки, присланные на конкурс, послужат основой для эскиза, который подготовит уличный художник и нанесет на одну из стен дворового клуба.

27 июня в День молодежи дети и подростки закончат создание стрит-арта, нанеся краски на заготовленный эскиз.

Кроме того, для участников организуют спортивно-развлекательные игры. Подростки соберутся в команды и пройдут серию творческих, спортивных и интеллектуальных заданий в формате квиза. За каждое выполненное задание команды будут получать жетоны, которые они обменяют на краски для работы над арт-объектом, пишет "Комсомольская правда-Тюмень"