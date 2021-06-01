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В Тюмени 10 прудов и карьеров обработали от комаров

Общество, 17:53 11 июня 2021

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

10 водоемов в Тюмени обработали от личинок комаров препаратом "Альхон-инсектицид". Как сообщает администрация города, ларвицидная обработка проведена на пруду Южном, карьерах Утином, Серебряные ключи и Северном общей площадью 30,73 га.

Для установления качества проведенных обработок специалисты Центра гигиены и эпидемиологии по Тюменской области обходят все территории, устанавливают количество погибших личинок и живых насекомых.

По итогам контроля качество обработок соответствует нормам, а значит, количество кровососущих насекомых в городе уменьшилось.

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# комары , обработка

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