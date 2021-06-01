Владимир Якушев отметил важность региональных законодательных инициатив

Фото: uralfo.gov.ru Фото: uralfo.gov.ru

Эффективность взаимодействия между региональным депутатским корпусом, сенаторами Совета Федерации и депутатами Государственной думы РФ - один из важнейших критериев качества работы законодателей.

Об этом заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, открывая заседание Совета руководителей законодательных органов государственной власти регионов УФО.

"При этом крайне важны согласованные действия исполнительной и законодательной ветвей власти регионов. Согласование проектов федеральных законов – действенный инструмент защиты региональных интересов. К нему следует подходить неформально, сверять позицию с другими регионами, в том числе за пределами Уральского федерального округа", - сказал полпред главы государства.

Еще один важный механизм, по словам Владимира Якушева - выдвижение законодательных инициатив самим регионом. Нужно последовательно работать над их продвижением, в том числе в рамках Совета Законодателей при Федеральном Собрании. Все это требует прямого взаимодействия федеральных и региональных законодателей. Депутаты от Уральского федерального округа ведут активную законопроектную работу.

"Однако эта активность распределяется неравномерно. Отдельные депутаты выдвинули более 200 инициатив, но есть и такие, кто не внес ни одной. Но главный вопрос – как эта деятельность соотносится с интересами наших субъектов", - отметил Владимир Якушев.

Полпред также подчеркнул, что у каждого сенатора и депутата должно быть четкое представление о приоритетах региона в плане федерального законотворчества, его заинтересованности в принятии тех или иных законов. Для этого и требуется взаимодействие федеральных и региональных законодателей.

Важно также привлекать сенаторов и депутатов Госдумы РФ не только к продвижению, но и к разработке законодательных инициатив регионов. Это стимулирует федеральных законодателей к более активной поддержке таких инициатив в Федеральном Собрании.

Евгений Бабенко