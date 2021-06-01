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Сборная России проиграла Бельгии на Евро-2020

Спорт, 09:01 13 июня 2021

ria.ru | Фото: ria.ru

Футболисты сборной России проиграли команде Бельгии в своем стартовом матче на групповом этапе чемпионата Европы, сообщает РИА Новости.
Встреча группы В прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:0. Дубль сделал Ромелу Лукаку (10-я и 88-я минуты), еще один гол забил Тома Менье (34).
Следующий матч на турнире сборная России проведет в Санкт-Петербурге 16 июня с командой Финляндии. Бельгийцы днем позже сыграют в Копенгагене со сборной Дании.

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# футбол , чемпионат Европы по футболу

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