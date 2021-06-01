Тюменца отправили в колонию за езду по фальшивым правам

| Фото: ГИБДД Тюменской области ВКонтакте | Фото: ГИБДД Тюменской области ВКонтакте

К шести месяцам лишения свободы приговорили 23-летнего жителя Тюмени за езду по фальшивому удостоверению. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима, сообщает региональная прокуратура.

Такой приговор вынес Калининский районный суд Тюмени. 23-летний житель Тюмени был ранее судим.

Как следует из материалов уголовного дела, ночью 1 января 2021 года сотрудники ДПС для проверки остановили автомобиль на ул. Луначарского в Тюмени. "Полицейские выяснили, что водитель купил водительские права и неофициально подрабатывал в одном из агрегаторов такси, осуществляя перевозки пассажиров. При этом он в автошколе никогда не обучался", — рассказали в надзорном органе.

Суд с учетом судимости назначил подсудимому 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Он был взят под стражу в зале суда.