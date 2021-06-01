Юных тюменцев познакомят с белорусской живописью

| Фото: с сайта ДНК "Строитель" | Фото: с сайта ДНК "Строитель"

Основным формам белорусской живописи научат тюменцев на арт-баттле "Малюнки роднай Зямли", который начнется в ДНК "Строитель" 23 июня в 11 часов, сообщают организаторы.

Об основах живописи расскажет ведущий специалист по сохранению белорусской культуры Юлия Черепанова. На мероприятии дети ознакомятся с историей русской и белорусской живописи, белорусскими художниками Виталием Цвирко, Евгением Зайцевым, Алексеем Глебовым и художниками Тюменской области.

Юные зрители услышат песни на русском и белорусском языке о Родине и дружбе.

Цена билета — 110 рублей. Количество мест ограничено. Информацию можно уточнить по телефону 8 (3452) 36-56-17. Возрастное ограничение: 6+.