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Юных тюменцев познакомят с белорусской живописью

Общество, 08:37 16 июня 2021

с сайта ДНК "Строитель" | Фото: с сайта ДНК "Строитель"

Основным формам белорусской живописи научат тюменцев на арт-баттле "Малюнки роднай Зямли", который начнется в ДНК "Строитель" 23 июня в 11 часов, сообщают организаторы.

Об основах живописи расскажет ведущий специалист по сохранению белорусской культуры Юлия Черепанова. На мероприятии дети ознакомятся с историей русской и белорусской живописи, белорусскими художниками Виталием Цвирко, Евгением Зайцевым, Алексеем Глебовым и художниками Тюменской области.

Юные зрители услышат песни на русском и белорусском языке о Родине и дружбе.

Цена билета — 110 рублей. Количество мест ограничено. Информацию можно уточнить по телефону 8 (3452) 36-56-17. Возрастное ограничение: 6+.

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# живопись , искусство

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