Малый и средний тюменский бизнес проконсультируют в региональном центре инжиниринга

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Принимать заявки на оказание комплексных услуг для предприятий Тюменской области начал региональный центр инжиниринга (РЦИ), сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

Услуги направлены на повышение технологической готовности, конкурентоспособности, производительности труда малых и средних предприятий. Предварительные консультации об услугах РЦИ и проведение расширенной оценки количественных и качественных показателей деятельности предприятия предоставляются бесплатно. Прием заявок ведется по установленной форме.

Чтобы получить услуги РЦИ, субъект малого и среднего предпринимательства должен быть зарегистрирован на территории Тюменской области (за исключением Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало – Ненецкого автономного округа). Должен работать в области промышленного и/или сельскохозяйственного производства, что подтверждается наличием ОКВЭД2, группа А или С в выписке ЕГРЮЛ или ЕГРИП заявителя; заявитель должен быть готов софинансировать расходы в размере не менее 25% от стоимости работ.

Полный перечень необходимых документов, их форма и условия оказания услуг РЦИ указаны здесь.

Документы принимают по адресу: Тюмень, ул. Грибоедова, 2 или электронной почте rci@iato.ru.

Получить информацию можно по телефону +7 (3452) 49-99-44, доб. 502, 503.

Услуги бизнесу предоставляются в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".