У озера Кривое под Тюменью нашли детские вещи, идет проверка

| Фото: ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

После обнаружения детских вещей на берегу оз. Кривое в окрестностях Тюмени полицейские начали проверку.

Как рассказал начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Антон Каморников, сообщений об исчезновении малолетних детей в полицию ранее не поступало.

"Учитывая то, что вчера от граждан поступило сообщение о том, что на берегу были найдены детские вещи, начали отрабатываться различные версии. Чтобы исключить версию о возможной трагедии на водоеме, была привлечена водолазная группа. Обследование результатов не дало", — поделился Антон Каморников.

Отработка других версий продолжается, в том числе версии о том, что возможно эти вещи были забыты после отдыха. Граждан, обладающих какой-либо информацией, просят обратиться в правоохранительные органы.

Инна Пахомова