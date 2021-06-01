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У озера Кривое под Тюменью нашли детские вещи, идет проверка

Происшествия, 13:58 16 июня 2021

ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

После обнаружения детских вещей на берегу оз. Кривое в окрестностях Тюмени полицейские начали проверку.

Как рассказал начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Антон Каморников, сообщений об исчезновении малолетних детей в полицию ранее не поступало.

"Учитывая то, что вчера от граждан поступило сообщение о том, что на берегу были найдены детские вещи, начали отрабатываться различные версии. Чтобы исключить версию о возможной трагедии на водоеме, была привлечена водолазная группа. Обследование результатов не дало", — поделился Антон Каморников.

Отработка других версий продолжается, в том числе версии о том, что возможно эти вещи были забыты после отдыха. Граждан, обладающих какой-либо информацией, просят обратиться в правоохранительные органы.

Инна Пахомова

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# водолазы , полиция , проверка

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