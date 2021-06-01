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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Пропавшего тюменского подростка нашли мертвым

Происшествия, 12:34 17 июня 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пропавшего 16-летнего тюменского подростка нашли мертвым. Тело подняли из пруда Лесного.

Ранее в полицию поступило сообщение о том, что 16 июня подросток отдыхал на одном из водоемов города вместе со знакомым. "В 15 часов он позвонил своей маме и сказал ей о том, что у него все хорошо. После перестал выходить на связь", – рассказал начальник отдела информации и общественных связей управления МВД России по Тюменской области Антон Каморников.

Поиск завершился около 10 часов 17 июня. "По предварительным данным, несовершеннолетний поехал отдыхать с группой сверстников в сопровождении взрослых. Вечером ребенка потеряли. В ходе поисковых мероприятий тело мальчика было обнаружено в водоеме", – сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета РФ.

Инна Пахомова

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# водоемы , подростки

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