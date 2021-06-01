  • 18 июня 202118.06.2021пятница
  • USD72,5048
    EUR86,7012
  • В Тюмени 17..19 С 9 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Чемпионат по мотокроссу откроет сезон мотоциклетных гонок в Тюмени

Спорт, 09:19 18 июня 2021

спортивной школы «Старт XXI век» | Фото: спортивной школы «Старт XXI век»

Чемпионат и первенство Тюмени по мотокроссу откроют сезон мотоциклетных гонок в Тюмени 20 июня. Соревнования в дисциплине "суперкросс" пройдут на мототреке спортшколы "Старт XXI век" в микрорайоне Антипинский, по ул. Высотная 1, корпус 4, сообщает департамент по спорту и молодежной политике Тюмени.

На старт заездов выйдут спортсмены из Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Шадринска, а также из Омской и Свердловской областей, в числе которых победители и призеры соревнований Уральского и Сибирского федеральных округов. Возраст участников от 6 до 45 лет. Торжественное открытие запланировано на 12 часов.

Организаторы запланировали три этапа и предложили новую конфигурацию мотоциклетной трассы со скоростными и длинными прыжками. В программу войдут соревнования в классах "50 см3", "65 см3", "85 см3", "125 см3" в соответствии с классификацией по объему двигателя и мощности мотоциклов, а также в очень популярном в молодежной и подростковой среде классе "Питбайк".

В заездах на питбайках принять участие может любой желающий. Для этого нужно иметь медицинскую справку о состоянии здоровья с допуском, полис страхования от несчастного случая, спортивную экипировку, соответствующую правилам соревнований, и мотоциклетное средство.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# мотоспорт

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:14 18.06.2021Победители соревнований по спортивному ориентированию в Тюмени войдут в сборную области
09:52 18.06.2021Конкурс "Папа, мама, я – спортивная семья" впервые пройдет на открытой площадке
09:30 18.06.2021Тюмень посетят торгпреды России в Германии, Бельгии, Узбекистане, Казахстане
09:19 18.06.2021Чемпионат по мотокроссу откроет сезон мотоциклетных гонок в Тюмени