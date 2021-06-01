Чемпионат по мотокроссу откроет сезон мотоциклетных гонок в Тюмени

| Фото: спортивной школы «Старт XXI век» | Фото: спортивной школы «Старт XXI век»

Чемпионат и первенство Тюмени по мотокроссу откроют сезон мотоциклетных гонок в Тюмени 20 июня. Соревнования в дисциплине "суперкросс" пройдут на мототреке спортшколы "Старт XXI век" в микрорайоне Антипинский, по ул. Высотная 1, корпус 4, сообщает департамент по спорту и молодежной политике Тюмени.

На старт заездов выйдут спортсмены из Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Шадринска, а также из Омской и Свердловской областей, в числе которых победители и призеры соревнований Уральского и Сибирского федеральных округов. Возраст участников от 6 до 45 лет. Торжественное открытие запланировано на 12 часов.

Организаторы запланировали три этапа и предложили новую конфигурацию мотоциклетной трассы со скоростными и длинными прыжками. В программу войдут соревнования в классах "50 см3", "65 см3", "85 см3", "125 см3" в соответствии с классификацией по объему двигателя и мощности мотоциклов, а также в очень популярном в молодежной и подростковой среде классе "Питбайк".

В заездах на питбайках принять участие может любой желающий. Для этого нужно иметь медицинскую справку о состоянии здоровья с допуском, полис страхования от несчастного случая, спортивную экипировку, соответствующую правилам соревнований, и мотоциклетное средство.