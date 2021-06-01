Спектакль-диалог "Я смотрю на тебя" пройдет в трех локациях Тюмени

| Фото: пресс-служба МТЦ "Космос" | Фото: пресс-служба МТЦ "Космос"

Спектакль "Я смотрю на тебя" представят тюменцам 25 июня. Показ пройдет в трех локациях: мультицентр "Контора пароходства", МТЦ "Космос" и кофейня Surf coffee, сообщают организаторы.

Постановка имеет необычный формат – спектакль-диалог. Все действие происходит между двумя зрителями, разговор которых направляет голос в наушниках.

"Я смотрю на тебя" – спектакль для двоих, по формату похож на встречу или свидание. Можно прийти со своей второй половинкой или зарегистрироваться одному – тогда программа найдет зрителю партнера на спектакль, исходя из его пожеланий. Пары надевают наушники, и голос в них говорит, что делать дальше. При этом создатели спектакля отмечают, что у зрителя есть выбор: соглашаться на некоторые действия или нет", – рассказали в пресс-службе МТЦ "Космос".

Узнать место встречи можно только после приобретения билета. Заранее выбрать одну из локаций невозможно. Показы будут проходить 25, 26 и 27 июня.

"Спектакль возник как результат исследования возникновения связи между людьми. Поначалу мы делали подобное в рамках театрального тренинга внутри коллектива театра "Май". Потом постепенно поняли, что в случае, если перед тобой незнакомый человек, получается особенный опыт, и это обязательно стоит попробовать", – рассказала руководитель и режиссер театра "Май", режиссер спектакля Мария Гущина.

Напомним, организаторы проекта приняли участие в конкурсе на реализацию творческих проектов и постановку спектаклей "ЦЕХ" от театрального центра "Космос". И вошли в число победителей, получив 200 тыс. рублей на реализацию спектакля.

Билеты на спектакль можно приобрести по ссылке.