  • 21 июня 202121.06.2021понедельник
  • USD72,2216
    EUR85,9943
  • В Тюмени 15..17 С 5 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Спектакль-диалог "Я смотрю на тебя" пройдет в трех локациях Тюмени

Общество, 08:19 21 июня 2021

пресс-служба МТЦ "Космос" | Фото: пресс-служба МТЦ "Космос"

Спектакль "Я смотрю на тебя" представят тюменцам 25 июня. Показ пройдет в трех локациях: мультицентр "Контора пароходства", МТЦ "Космос" и кофейня Surf coffee, сообщают организаторы.

Постановка имеет необычный формат – спектакль-диалог. Все действие происходит между двумя зрителями, разговор которых направляет голос в наушниках.

"Я смотрю на тебя" – спектакль для двоих, по формату похож на встречу или свидание. Можно прийти со своей второй половинкой или зарегистрироваться одному – тогда программа найдет зрителю партнера на спектакль, исходя из его пожеланий. Пары надевают наушники, и голос в них говорит, что делать дальше. При этом создатели спектакля отмечают, что у зрителя есть выбор: соглашаться на некоторые действия или нет", – рассказали в пресс-службе МТЦ "Космос".

Узнать место встречи можно только после приобретения билета. Заранее выбрать одну из локаций невозможно. Показы будут проходить 25, 26 и 27 июня.

﻿

"Спектакль возник как результат исследования возникновения связи между людьми. Поначалу мы делали подобное в рамках театрального тренинга внутри коллектива театра "Май". Потом постепенно поняли, что в случае, если перед тобой незнакомый человек, получается особенный опыт, и это обязательно стоит попробовать", – рассказала руководитель и режиссер театра "Май", режиссер спектакля Мария Гущина.

Напомним, организаторы проекта приняли участие в конкурсе на реализацию творческих проектов и постановку спектаклей "ЦЕХ" от театрального центра "Космос". И вошли в число победителей, получив 200 тыс. рублей на реализацию спектакля.

Билеты на спектакль можно приобрести по ссылке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# спектакль , театр

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:45 21.06.2021Тюменский ДК "Водник" подготовил онлайн-челленджи для всей семьи
09:34 21.06.2021В Тюмени зажгут огненную картину 16 на 9 метров с изображением катера "Комсомолец"
09:23 21.06.2021Патриотические песни исполнят на митинге в сквере 30-летия Победы в Тюмени
09:11 21.06.2021Тюменская область вошла красную зону по COVID-19