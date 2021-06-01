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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени устанавливают обстоятельства гибели мужчины на воде

Происшествия, 13:48 17 июня 2021

следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области | Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области

Обстоятельства гибели мужчины 1998 года рождения в водоеме в Тюмени устанавливают следователи. Трагедия произошла на пруду Лесном вечером 16 июня.

"По предварительным данным, вечером 16 июня мужчина решил искупаться в водоеме, расположенном в черте Тюмени. Купание здесь запрещено. Мужчина, доплыв до середины озера, скрылся под водой и утонул", – рассказали в следственном управлении Следственного комитета РФ по Тюменской области.

Медики проводили реанимационные мероприятия, но спасти его не смогли.

Признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено. Проводится судебно-медицинское исследование.

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# водоемы , следователи

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