В Тюмени устанавливают обстоятельства гибели мужчины на воде

| Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области | Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области

Обстоятельства гибели мужчины 1998 года рождения в водоеме в Тюмени устанавливают следователи. Трагедия произошла на пруду Лесном вечером 16 июня.

"По предварительным данным, вечером 16 июня мужчина решил искупаться в водоеме, расположенном в черте Тюмени. Купание здесь запрещено. Мужчина, доплыв до середины озера, скрылся под водой и утонул", – рассказали в следственном управлении Следственного комитета РФ по Тюменской области.

Медики проводили реанимационные мероприятия, но спасти его не смогли.

Признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено. Проводится судебно-медицинское исследование.