В Тюмени на пруду Лесном погиб мужчина

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мужчина, по предварительным данным, утонул в пруду Лесном в Тюмени 16 июня.

У водоема работали медики. Вызов поступил им в 17 часов 51 минуту. Бригада прибыла на место в 18 часов 4 минуты.

"Врачи боролись за жизнь пациента в течение получаса, проводя сердечно-легочную реанимацию. Спасти мужчину не удалось. До прибытия бригады скорой пострадавшему оказывал помощь очевидец", – рассказала пресс-секоетарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

Инна Пахомова