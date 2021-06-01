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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени на пруду Лесном погиб мужчина

Происшествия, 20:19 16 июня 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мужчина, по предварительным данным, утонул в пруду Лесном в Тюмени 16 июня.

У водоема работали медики. Вызов поступил им в 17 часов 51 минуту. Бригада прибыла на место в 18 часов 4 минуты.

"Врачи боролись за жизнь пациента в течение получаса, проводя сердечно-легочную реанимацию. Спасти мужчину не удалось. До прибытия бригады скорой пострадавшему оказывал помощь очевидец", – рассказала пресс-секоетарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

Инна Пахомова

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# департамент здравоохранения Тюменской области , медики

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