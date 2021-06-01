Тюменский ДК "Водник" подготовил онлайн-челленджи для всей семьи

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Онлайн-челленджи подготовил для тюменцев ДК "Водник". Желающие могут принять участие в конкурсах "Воздушный змей", "Моя безопасность: ПДД" и "Семейные ценности", сообщают организаторы.

Желающие проявить себя в челлендже "Воздушный змей" должны изготовить своего воздушного змея и отправить фото или видео с ним на электронную почту: dkvodnik@mail.ru. Итоги обещают подвести 25 июня, в День дружбы, в сквере "Корабельный" (ул. Судоремонтная, 27). Победителей ждут подарки.

Принять участие в конкурсе "Моя безопасность: ПДД" можно до 2 июля. Участникам предлагают нарисовать рисунок, сделать семейную поделку или театральную зарисовку на тему безопасности дорожного движения и прислать на почту ДК "Водник". Победителей определят с помощью зрительского голосования.

Творческое состязание "Семейные ценности" продлится до 7 июля. На почту ДК "Водник" необходимо прислать фотографию и рассказ о ценностях вашей семьи и традициях. Работы будут размещены на странице учреждения культуры во ВКонтакте. Участникам вручат семейные дипломы.

Возрастное ограничение: 0+.