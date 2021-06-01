Проект тюменской студентки-архитектора отмечен на всероссийском конкурсе

| Фото: www.tyuiu.ru | Фото: www.tyuiu.ru

Пятикурсница Института архитектуры и дизайна ТИУ Екатерина Сенникова заняла третье место на IV Всероссийском конкурсе "Идеи, преображающие города". Конкурс собрал дизайнеров, урбанистов, архитекторов и художников из 85 субъектов России, сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций вуза.

Екатерина Сенникова предложила концепцию организации территории на пересечении ул. Ямской и ул. Таврической в Тюмени. По мнению студентки важно, чтобы первое впечатление гостей от города было ярким и запоминающимся.

"В моей концепции по реновации территории предусмотрено формирование комфортного общественного пространства одного из значимых городских узлов. Предлагается расположить там общественно-парковую зону, раскрытую на гостевую улицу Ямскую, соединяющую ее с экопарком "Затюменский", - рассказала она.

Также предлагается ряд малых архитектурных форм и функциональных локаций — от общественных павильонов с выставочными фрагментами до структурных навесов с игровыми пространствами для жителей города. В концепции предусмотрен и новый жилой квартал, и бизнес-центр с эксплуатируемой кровлей и оригинальным озеленением".

Для участия в отборочном туре Тюменский индустриальный университет направил сразу несколько студенческих архитектурных проектов, авторы лучших из них были приглашены для очной защиты в Москву. Экспертное жюри всероссийского конкурса отметило работу тюменцев, делегация архитекторов ТИУ была награждена благодарственными письмами оргкомитета.

По мнению и. о. директора Института архитектуры и дизайна Олега Порошина, участие в значимых и масштабных конкурсах важно для эффективного образовательного процесса и развития компетенций будущих архитекторов. Студенты получили возможность расширить кругозор, узнать про актуальные тенденции в сфере архитектуры и дизайна, познакомиться с другими вузами и архитектурными школами.

Помимо тематических экскурсий, делегация АРХИД приняла участие в круглом столе "Формирование комфортной городской среды, архитектурный образ городов" и конференции на тему "Участие молодежи в формировании комфортной городской среде". Торжественная церемония награждения победителей и участников конкурса состоялась на международной выставке архитектуры и дизайна "АРХ-Москва".