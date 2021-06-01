Тюменская область получит допсредства на модернизацию лабораторий диагностики инфекционных заболеваний

| Фото: пресс-служба партии "Справедливая Россия - За правду" | Фото: пресс-служба партии "Справедливая Россия - За правду"

Почти 22 млн рублей получит Тюменская область на модернизацию лабораторий диагностики инфекционных заболеваний. Комиссия Федерального Собрания по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила предложение правительства РФ о выделении региону субсидий, сообщил депутат Госдумы от Тюменской области, первый заместитель председателя думского комитета по бюджету и налогам Александр Ремезков.

"Пандемия научила нас тому, что нужно быть готовыми оперативно увеличить объем лабораторных исследований при возникновении ЧС санитарно-эпидемиологического характера. А для этого в регионах, на местах должна быть создана материально-техническая база. Выделяемые Тюменской области дополнительные федеральные средства позволят оснастить медицинские лаборатории современным оборудованием, увеличить их пропускную способность и объем исследований. Все это необходимо для того, чтобы оперативно выявить угрозу новых заболеваний, защитить наших граждан от широкого распространения опасных инфекций", - подчеркнул депутат фракции "Справедливая Россия" .

Он напомнил, что развитие и модернизация диагностических лабораторий, создание дополнительных мощностей для увеличения объема лабораторных исследований для выявления инфекционных заболеваний - ключевые мероприятия общенационального плана действий по восстановлению экономики и "дорожной карты" по развитию и укреплению системы федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Оба эти документа были в конце прошлого года утверждены правительством России, а сегодня для реализации этих планов регионам необходима федеральная поддержка.

Александр Ремезков подчеркнул, что созданная в апреле прошлого года в условиях пандемии парламентская комиссия по перераспределению бюджетных ассигнований и в этом году совместно с правительством продолжает выделять дополнительную финансовую помощь регионам на решение первоочередных проблем.