Тюменская область получит допсредства на модернизацию лабораторий диагностики инфекционных заболеваний
Почти 22 млн рублей получит Тюменская область на модернизацию лабораторий диагностики инфекционных заболеваний. Комиссия Федерального Собрания по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила предложение правительства РФ о выделении региону субсидий, сообщил депутат Госдумы от Тюменской области, первый заместитель председателя думского комитета по бюджету и налогам Александр Ремезков.
"Пандемия научила нас тому, что нужно быть готовыми оперативно увеличить объем лабораторных исследований при возникновении ЧС санитарно-эпидемиологического характера. А для этого в регионах, на местах должна быть создана материально-техническая база. Выделяемые Тюменской области дополнительные федеральные средства позволят оснастить медицинские лаборатории современным оборудованием, увеличить их пропускную способность и объем исследований. Все это необходимо для того, чтобы оперативно выявить угрозу новых заболеваний, защитить наших граждан от широкого распространения опасных инфекций", - подчеркнул депутат фракции "Справедливая Россия" .
Он напомнил, что развитие и модернизация диагностических лабораторий, создание дополнительных мощностей для увеличения объема лабораторных исследований для выявления инфекционных заболеваний - ключевые мероприятия общенационального плана действий по восстановлению экономики и "дорожной карты" по развитию и укреплению системы федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Оба эти документа были в конце прошлого года утверждены правительством России, а сегодня для реализации этих планов регионам необходима федеральная поддержка.
Александр Ремезков подчеркнул, что созданная в апреле прошлого года в условиях пандемии парламентская комиссия по перераспределению бюджетных ассигнований и в этом году совместно с правительством продолжает выделять дополнительную финансовую помощь регионам на решение первоочередных проблем.