  • 19 июня 202119.06.2021суббота
  • USD72,2216
    EUR85,9943
  • В Тюмени 14..16 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменев приглашают поучаствовать в шоу Scratch Fest

Общество, 20:54 19 июня 2021

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прием заявок на участие в местном музыкальном шоу Scratch Fest продлится до 30 июня. Организаторы ищут начинающих исполнителей.

"Мы запускаем проект для тех, кто ещё не имеет широкого опыта выступлений. Мы рассчитываем, что, поставив себя в определенные рамки и ограниченный тайминг, участники смогут проявить свой талант", — комментирует руководитель проекта Эдуард Хамидуллин.

Формат шоу схож с известными музыкальными онлайн-баттлами, где исполнители пишут песни на заданную тему за определенное время, сообщили организаторы Moi-portal.ru.

Подать заявку на участие и найти все подробности можно в группе шоу Scratch Fest или в социальных сетях конкурса проектов "Моя идея".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:54 19.06.2021Тюменев приглашают поучаствовать в шоу Scratch Fest
18:42 19.06.2021В семи школах Тюменского района идет ремонт
18:23 19.06.2021Более 260 выпускников ТВВИКУ пополнят ряды российских и иностранных вооруженных сил
18:00 19.06.202120 июня - события дня