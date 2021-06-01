Тюменев приглашают поучаствовать в шоу Scratch Fest

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прием заявок на участие в местном музыкальном шоу Scratch Fest продлится до 30 июня. Организаторы ищут начинающих исполнителей.

"Мы запускаем проект для тех, кто ещё не имеет широкого опыта выступлений. Мы рассчитываем, что, поставив себя в определенные рамки и ограниченный тайминг, участники смогут проявить свой талант", — комментирует руководитель проекта Эдуард Хамидуллин.

Формат шоу схож с известными музыкальными онлайн-баттлами, где исполнители пишут песни на заданную тему за определенное время, сообщили организаторы Moi-portal.ru.

Подать заявку на участие и найти все подробности можно в группе шоу Scratch Fest или в социальных сетях конкурса проектов "Моя идея".