Тюменев приглашают поучаствовать в шоу Scratch Fest
Прием заявок на участие в местном музыкальном шоу Scratch Fest продлится до 30 июня. Организаторы ищут начинающих исполнителей.
"Мы запускаем проект для тех, кто ещё не имеет широкого опыта выступлений. Мы рассчитываем, что, поставив себя в определенные рамки и ограниченный тайминг, участники смогут проявить свой талант", — комментирует руководитель проекта Эдуард Хамидуллин.
Формат шоу схож с известными музыкальными онлайн-баттлами, где исполнители пишут песни на заданную тему за определенное время, сообщили организаторы Moi-portal.ru.
Подать заявку на участие и найти все подробности можно в группе шоу Scratch Fest или в социальных сетях конкурса проектов "Моя идея".