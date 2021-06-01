Иван Квитка: в руках врача — человеческая жизнь

Когда в ваших руках находится человеческая жизнь, вы делаете все, чтобы помощь была оказана своевременно и качественно. Именно поэтому профессия врача признана одной из самых благородных. Об этом сказал депутат Государственной Думы Иван Квитка, поздравляя с профессиональным праздником работников медицинской отрасли.

Депутат выразил отдельную благодарность тем, кто в период ограничительных мер ежедневно рискует своим здоровьем: первыми выезжает на вызовы к больным, дежурит в "красных зонах", проводит вакцинацию и делает многочисленные тесты на наличие инфекции. "Нагрузка выросла в разы, но вы ни на минуту не опустили руки", - добавил он.

Иван Квитка пожелал медикам и их близким крепкого здоровья, благополучия и стабильности.