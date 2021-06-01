  • 20 июня 202120.06.2021воскресенье
  • USD72,2216
    EUR85,9943
  • В Тюмени 11..13 С 9 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Иван Квитка: в руках врача — человеческая жизнь

Политика, 11:47 20 июня 2021

Когда в ваших руках находится человеческая жизнь, вы делаете все, чтобы помощь была оказана своевременно и качественно. Именно поэтому профессия врача признана одной из самых благородных. Об этом сказал депутат Государственной Думы Иван Квитка, поздравляя с профессиональным праздником работников медицинской отрасли.

Депутат выразил отдельную благодарность тем, кто в период ограничительных мер ежедневно рискует своим здоровьем: первыми выезжает на вызовы к больным, дежурит в "красных зонах", проводит вакцинацию и делает многочисленные тесты на наличие инфекции. "Нагрузка выросла в разы, но вы ни на минуту не опустили руки", - добавил он.

Иван Квитка пожелал медикам и их близким крепкого здоровья, благополучия и стабильности.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# День медицинского работника , Иван Квитка

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:47 20.06.2021Иван Квитка: в руках врача — человеческая жизнь
11:14 20.06.2021Моор: программа, с которой "Единая Россия" пойдет на выборы, будет по-настоящему народной
10:21 20.06.2021Владимир Якушев поблагодарил медицинских работников за колоссальный труд
20:13 19.06.2021Якушев возглавил список "Единой России" по выборам в Госдуму в Тюменской и Курганской областях, на Ямале и в Югре