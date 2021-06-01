За тюменский "Рубин" будет выступать нападающий Михаил Железнов

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Нападающий Михаил Железнов будет выступать за тюменский "Рубин" в Высшей хоккейной лиге. В позапрошлом сезоне он уже защищал цвета "рубинового" клуба, но предыдущий чемпионат ВХЛ провел в составе новокузнецкого "Металлурга", сообщает пресс-служба "Рубина".

"После завершения сезона поступило предложение от "Рубина" и других клубов ВХЛ, - рассказал Михаил Железнов. - Есть много факторов которые повлияли на мой выбор. Но, прежде всего, что "Рубин" - это стабильный клуб, который борется только за самые высокие места. Плюс, Тюмень отличный город, где замечательные болельщики".

30-летний форвард возобновил тренировки еще в мае. В настоящее время занимается на льду три раза в неделю и ходит в тренажерный зал, где работает по индивидуальной программе.