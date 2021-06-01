Тюменская область пополнила автопарк лесопожарной техники

| Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

"Тюменская авиабаза" 18 июня приняла очередную партию лесопожарной, лесохозяйственной техники и оборудования: 17 автомобилей грузовых бортовых на платформе УАЗ-390945, 133 ранцевых лесных огнетушителей "Ермак", два полуприцепных гидрофицированных грейдеров.

Всего в 2021 году, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области, заключено 37 контрактов на поставку 64 единиц лесопожарной, лесохозяйственной техники и 1 830 единиц оборудования.

Первая техника и оборудования поступили еще в начале апреля - 16 единиц беспилотных летательных аппаратов, 20 терминалов спутниковой связи, 24 кустореза, пять сеялок ручных и 110 мачете.

В связи со сложившейся в регионе сложной лесопожарной обстановкой, которая потребовала введение с 11 мая режима чрезвычайной ситуации регионального характера, возникла необходимость в дополнительной лесопожарной технике и оборудовании. Дополнительно были приобретены четыре гусеничных снегоболотоходов, 10 гусеничных тракторов, три водосливных устройства.

Вся поставленная техника оперативно распределена в Абатское, Армизонское, Бердюжское, Вагайское, Викуловское, Голышмановское, Заводоуковское, Исетское, Ишимское, Казанское, Сорокинское, Ялуторовское и Ярковское лесничества для выполнения работ по тушению лесных пожаров в условиях труднодоступной местности и отсутствия дорог.

Обновление материально-технической базы в Тюменской области осуществляется в плановом порядке. За 2020 год было поставлено 96 единиц лесопожарной, лесохозяйственной техники и 2 тыс. 114 единиц оборудования.