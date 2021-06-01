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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени шестилетнего мальчика, упавшего с четвертого этажа, выписали из больницы

Происшествия, 10:56 22 июня 2021

из сообщества "Здравоохранение Тюменской области" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Здравоохранение Тюменской области" во ВКонтакте

Шестилетний мальчик, который упал с высоты четвертого этажа в Тюмени 11 июня, выписан.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Александра Малыгина.

Напомним, шестилетний мальчик выпал с балкона квартиры на четвертом этаже дома на ул. 50 лет ВЛКСМ в Тюмени утром 11 июня. В Областной клинической больнице № 2 у ребенка диагностировали сочетанную травму. Его прооперировали. Ребенок был в тяжелом состоянии.

Инна Пахомова

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# департамент здравоохранения Тюменской области , дети , падение с высоты

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