Участники тюменского проекта "Научные выходные" получат знания по гидропонике и орнитологии

| Фото: Тюменское отделение Союза охраны птиц России | Фото: Тюменское отделение Союза охраны птиц России

14 тюменских школьников в возрасте от 11 до 16 лет планируют охватить естественнонаучным каникулярным проектом "Научные выходные" сотрудники эколого-биологического центра ДТиС "Пионер". Подростки получат знания по гидропонике, орнитологии и другим направлениям.

Как рассказал руководитель проекта Расул Явбатыров, этот проект запускают впервые, старт - 28 июня. Выезды на базу "Кучак" в Нижнетавдинский район будут ежедневными - по 2 июля. “На микроавтобусе в сопровождении сотрудников ГИБДД школьники будут выезжать от улицы Геологоразведчиков в 9 часов. После всех мероприятий в 16 часов участники проекта будут возвращаться обратно, в 17 часов будем уже в городе”, - рассказал он.

В расписании значатся занятия по четырем направлениям. Первое касается гидропоники или прогрессивного растениеводства. Ребята получат навыки выращивания растений беспочвенным методом, узнают, как готовить питательные растворы, как все организуется в промышленных масштабах. На занятиях по медицинскому направлению ребята получат навыки оказания помощи, проведения сердечно-легочной реанимации, ознакомятся с инструментарием врачей.

Благодаря направлению экомониторинга школьники будут изучать водные объекты, почвы на наличие загрязнений. "У нас есть переносные полевые лаборатории, в которых есть химические компоненты для того, чтобы проводить исследования и замеры. И последнее направление - орнитология. Ребятам предстоит наблюдать за птицами в естественной среде обитания. Педагог объяснит, почему те или иные птицы живут именно в этих местах, как они влияют на экосистему", - добавил Расул Явбатыров.

Набор школьников продолжается. Участие в проекте платное. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 688-576 (доб. 76), 8-982-771-35-54.

Инна Пахомова