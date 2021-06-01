  • 22 июня 202122.06.2021вторник
  • USD73,1987
    EUR86,8942
  • В Тюмени 14..16 С 3 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Моор возложил цветы к Вечному огню в Тюмени

Политика, 12:03 22 июня 2021

ИА "Тюменская линия"

Губернатор Тюменской области Александр Моор возложил цветы к мемориалам на Исторической площади и на площади Памяти в 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны 22 июня.

В мемориальной церемонии приняли участие первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов, глава Тюмени Руслан Кухарук, председатель городской думы Евгений Заболотный и председатель областного Совета ветеранов войны и труда Степан Киричук.

Участники почтили память павших героев Великой Отечественной войны минутой молчания.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ﻿

"Мы никогда не забудем о великом подвиге нашего народа и о той поистине страшной цене, которую заплатила наша страна за победу. Наш священный долг - бережно хранить эту память и передать ее грядущим поколениям", - сказал Александр Моор.

Евгений Бабенко

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Великая Отечественная война , День памяти и скорби

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:44 22.06.2021Тюменское отделение партии пенсионеров выдвинуло 33 человека на выборы в облдуму
12:03 22.06.2021Моор возложил цветы к Вечному огню в Тюмени
08:55 22.06.2021Тюменские депутаты предложили увеличить расходы на реализацию инициативных проектов горожан
21:10 21.06.2021Инфраструктурные кредиты нужно вкладывать в быстро окупаемые проекты, считает Якушев