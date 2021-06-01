Моор возложил цветы к Вечному огню в Тюмени

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Губернатор Тюменской области Александр Моор возложил цветы к мемориалам на Исторической площади и на площади Памяти в 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны 22 июня.

В мемориальной церемонии приняли участие первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов, глава Тюмени Руслан Кухарук, председатель городской думы Евгений Заболотный и председатель областного Совета ветеранов войны и труда Степан Киричук.

Участники почтили память павших героев Великой Отечественной войны минутой молчания.

"Мы никогда не забудем о великом подвиге нашего народа и о той поистине страшной цене, которую заплатила наша страна за победу. Наш священный долг - бережно хранить эту память и передать ее грядущим поколениям", - сказал Александр Моор.

Евгений Бабенко