Лекции о навыках коммуникации и обучение танцам пройдут в Тюмени в День молодежи

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Лекции о навыках коммуникации, танцевальные мастер-классы пройдут в рамках Дня молодежи в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени 27 июня с 12 до 20 часов.

В большом зале в 12 и 13 часов начнутся две лекции "Навыки коммуникации и самопрезентации". Полчаса займет теория, после чего еще полчаса отведено на применение знаний на практике. Спикером выступит педагог, психолог, организатор образовательных и развивающих событий Ольга Дежурко.

Вход на лекции по регистрации.

С 12 до 13 часов на сцене летней площадки клуб GallaDance проведет танцевальный мастер-класс по бачате и меренге. А с 12 до 15 часов на столах летней площадки можно будет поиграть в настольные игры от "Мосигры".

Кроме этого на веранде мультицентра с 14 до 20 часов будут рисовать портреты внутреннего мира горожан. Художник не будет видеть гостя, но создаст его портрет в ходе беседы, опираясь только на впечатления от манеры речи и голоса. Художники за ширмой — Дарья Михальцова и Светлана Бабичева.

С 18 до 20 часов на летней площадке у "Конторы пароходства" музыкальный диджей-сет сыграют Decibel-vinyl & Monoxrom. В 19 часов в выставочном пространстве начнется лекция "Знакомство с organic инсталляциями, перформансами и объектами" скульптора и бутафора-декоратора из Санкт-Петербурга Павла Фролова. Регистрация на лекцию.

Напомним, 27 июня по Тюмени будет ездить специальный автобус "Вездеход", в котором бесплатно можно будет доехать до молодежных пространств: мультицентр "Контора пароходства", театральный центр "Космос", мультицентр "Моя территория", Студенческий центр Тюменской области, офис Федерации компьютерного спорта России в Тюмени, Институт социально-гуманитарных наук ТюмГУ. На точках маршрута участников будут ждать мероприятия, конкурсы и раздача счастливых билетов. В конце Дня молодежи их можно обменять на подарки или с их помощью выиграть главный приз — самокат.

Вход свободный. Во всех точках маршрута соблюдается обязательный масочный режим, мероприятия будут проводиться с соблюдением социальной дистанции. Максимальное количество участников на одной точке — 50 человек.

Возрастное ограничение: 16+.