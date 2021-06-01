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На площади Памяти тюменцы могут заказать звонок из прошлого

Общество, 17:30 22 июня 2021

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Принять участие в акции "Звонок из прошлого" могут тюменцы в День памяти и скорби, 22 июня. С 19 до 21 часа на площади Памяти на ул. Мельникайте будет стоять телефонная будка, стилизованная под автомат для связи 40-х годов.

В ней можно смоделировать разговор с героями Великой Отечественной войны, услышать их истории и опыт. Команда, готовящая акцию, постарается помочь представить, какой мог бы состояться разговор, будь такая возможность.

"Герои, с которыми можно будет смоделировать звонок, - Валерия Гнаровская и Виктор Худяков. Для некоторых дата 22 июня не так известна, как 9 Мая. Возможно, акция послужит стимулом познакомиться с этой страницей истории, заинтересовавшись после такого формата общения, - рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" пресс-секретарь мультицентра "Моя территория" Сергей Аксенов.

Инна Пахомова

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# акция , Великая Отечественная война , День памяти и скорби

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