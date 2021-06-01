В аэропорту Рощино в Тюмени обнаружили труп мужчины

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тело 71-летнего мужчины обнаружили на первом этаже здания аэропорта Рощино в Тюмени утром 23 июня.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" старший помощник руководителя Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Наталья Шандровская, признаков насильственной смерти на теле умершего нет. Для определения точной причины гибели назначена судебно-медицинская экспертиза.

Специалисты осмотрели место происшествия. Организована процессуальная проверка.

На месте также работали медики. Вызов в скорую помощь поступил 23 июня в 4 часа 36 минут. "Бригада скорой медицинской помощи прибыла на место в 4 часа 51 минуту. Медики боролись за жизнь пациента — проводили сердечно-легочную реанимацию, спасти его не удалось", — добавила пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

Инна Пахомова