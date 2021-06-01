Курсанты военных вузов России сыграют в регби в Тюмени

| Фото: rugby.ru | Фото: rugby.ru

Отборочный тур Кубка Вооруженных сил РФ по регби пройдет в Тюмени на стадионе "Геолог" 25 июня. Как сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования, команды-участницы поделены на пять дивизионов, названных в честь выдающихся военных деятелей.

Впервые Кубок Вооруженных сил по регби прошел в 2019 году. Тогда участие приняли представители 15 военных вузов страны, в том числе и ТВВИКУ, занявшие в дебютных соревнованиях четвертое место. В 2020 году уже 20 команд спорили за право называться сильнейшей. В 2021 году в Кубке заявлено 33 команды.

Первый тур отборочного этапа состоялся во второй половине мая, финальные матчи пройдут в конце сентября в Севастополе.