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Изделия легендарных заводов Урала из бронзы и чугуна представят на выставке в Тобольске

Общество, 09:30 24 июня 2021

tiamz.ru | Фото: tiamz.ru

Выставка "Бронзе подобный" откроется в Музее истории управления Сибирью в Тобольске (Красная площадь 1, стр.3) 25 июня, сообщает Тобольский музей-заповедник.

Посетители увидят изделия из чугуна и бронзы работы легендарных Каслинского, Кусинского, Верх-Исетского чугунолитейных заводов из фондов Тюменского музейно-просветительского объединения. Будут представлены также изделия российской компании "Югор".

Посетить проект "Бронзе подобный" можно до 20 сентября 2021 года. Необходима предварительная запись.

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# выставка , Тобольский музей-заповедник

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