Тюменку подозревают в убийстве сестры

| Фото: УМВД России по Тюменской области (архив) | Фото: УМВД России по Тюменской области (архив)

Ранее судимую жительницу Тюменской области подозревают в убийстве родственницы, сообщает региональный СУ СК РФ. Тело 48-летней женщины с колотым ранением было обнаружено квартире дома по ул. Одесской 22 июня.

По подозрению в убийстве правоохранители задержали 56-летнюю сестру погибшей. По версии следствия, в день преступления сестры распивали алкоголь. Между родственницами произошел конфликт. Злоумышленница нанесла потерпевшей удар ножом, от чего женщина скончалась на месте.

В настоящее время проводится ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская и молекулярно-генетическая. Расследование уголовного дела продолжается.