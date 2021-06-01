  • 23 июня 202123.06.2021среда
  • USD73,1661
    EUR87,0677
  • В Тюмени 16..18 С 4 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменку подозревают в убийстве сестры

Происшествия, 16:15 23 июня 2021

УМВД России по Тюменской области (архив) | Фото: УМВД России по Тюменской области (архив)

Ранее судимую жительницу Тюменской области подозревают в убийстве родственницы, сообщает региональный СУ СК РФ. Тело 48-летней женщины с колотым ранением было обнаружено квартире дома по ул. Одесской 22 июня.

По подозрению в убийстве правоохранители задержали 56-летнюю сестру погибшей. По версии следствия, в день преступления сестры распивали алкоголь. Между родственницами произошел конфликт. Злоумышленница нанесла потерпевшей удар ножом, от чего женщина скончалась на месте.

В настоящее время проводится ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская и молекулярно-генетическая. Расследование уголовного дела продолжается.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# убийство , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:17 23.06.2021270 тысяч рублей отдала ялуторовчанка за "снятие сглаза"
18:06 23.06.2021В реке Тобол обнаружили тело пропавшего рыбака
16:37 23.06.2021За пьяное ДТП жителя Тюменской области отправили в колонию-поселение
16:15 23.06.2021Тюменку подозревают в убийстве сестры