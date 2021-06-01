Более 9 тыс. семей Тюменской области получили бесплатно земельные участки для индивидуального строительства

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

С момента начала реализации государственной программы Тюменской области "Развитие имущественного комплекса" 9 тыс. 45 многодетных семей обеспечили земельными участками, 169 семей получили социальную выплату взамен земельного участка.

Количество семей, имеющих трех и более детей, которые бесплатно получили земельные участки, это, сообщает пресс-служба Тюменской областной думы, одна из целей программы.

Общая площадь предоставленных земельных участков составила 955,2 га. Объем перечисленных средств для получения социальных выплат составил 57 млн 440,1 тыс. рублей. Очередь на получение земельных участков обеспечена на 70%.

По состоянию на 1 апреля 2021 в Тюменской области в очереди на предоставление земельного участка в собственность бесплатно стоит 3 тыс. 729 многодетных семей, большинство из которых приняты на учет в Тюмени и Тюменском районе. Сохраняются значительные очереди в городах Тобольске (687 семей) и Ишиме (354 семьи). Благоприятная ситуация в 18 муниципальных образованиях: уровень обеспеченности семей участками составляет от 95 до 100 %.

В 2021 году планируется сформировать более 2,5 тыс. участков в деревне Большие Акияры Червишевского муниципального образования (Тюменский муниципальный район) для семей, состоящих на учете в Тюмени и Тюменском районе.

В поддержку решения вопроса обеспечения многодетных семей бесплатными земельными участками из областного бюджета ежегодно выделяются субсидии местным бюджетам на формирование земельных участков для предоставления многодетным семьям.

В 2020 году бюджетам Исетского, Казанского муниципальных районов, городов Ишима и Тобольска предоставлены субсидии на формирование 149 земельных участков. Общий объем перечисленных средств составил 477,1 тыс. рублей. В 2019 году объем направленных средств в местные бюджеты составил 292 тыс. рублей.