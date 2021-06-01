В Тюмени в 2020 году реализовали 32 инвестпроекта на более 470 млн рублей

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32 инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций более 470 млн рублей реализовано в Тюмени по итогам 2020 года. Создано более 300 рабочих мест, сообщил глава города Руслан Кухарук, выступая с отчетом на заседании городской думы.

Он уточнил, что для создания дополнительных стимулов для привлечения инвестиций субъектам инвестиционной деятельности устанавливаются льготы по уплате местных налогов, осуществляется сопровождение инвестпроектов и предоставляются субсидии за счет городского бюджета.

В прошлом году восемь налогоплательщиков воспользовались льготой по земельному налогу; 22 арендатора – льготными условиями пользования муниципальными земельными участками, с двумя инициаторами масштабных инвестиционных проектов заключены договоры аренды земельных участков без проведения торгов. Сумма финансовой поддержки инвесторам составила 140 млн рублей.

В Тюмени продолжалась реализация значимых для города и области проектов, таких, как строительство научно-технических центров "НОВАТЭК", "Нефтеком", исследовательского центра "Геосфера" и многопрофильного медицинского центра "ЮниМед", санатория "Светлый", организация фармацевтического производства "Фармасинтез-Тюмень", дооборудование многофункционального госпиталя "Мать и дитя".

Успешная реализация еще более 80 инвестиционных проектов, ожидаемая в ближайшие годы, позволит обеспечить рабочими местами более 8 тыс. человек.