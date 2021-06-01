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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Заместитель губернатора региона Владимир Сысоев покидает свой пост

Политика, 17:01 24 июня 2021

регионального оперштаба | Фото: регионального оперштаба

Заместитель губернатора региона Владимир Сысоев покидает свой пост, сообщает региональный оперштаб.

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение об освобождении от занимаемой должности 25 июня 2021 года. Трудовой договор прекращён по инициативе работника (по собственному желанию).

Владимир Сысоев был назначен заместителем губернатора с 12 марта 2019 года. Он курировал областные департаменты экономики, труда и занятости населения и информатизации.

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# Александр Моор , Владимир Сысоев

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