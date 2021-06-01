Сбербанк профинансировал покупку земли группой компаний B72 размером шесть футбольных полей

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Западно-Сибирское отделение Сбербанка профинансировало покупку 4,1 га земли группой компаний B72 для строительства нового микрорайона на участке возле Комарово. Банк предоставил застройщику кредитную линию в размере 210 млн рублей на два года.

Строительство нового микрорайона в Комарово планируется на земельном участке, по размеру сопоставимом с 440 футбольными полями. В Тюмени это будет первый опыт системного освоения территории сразу несколькими застройщиками. На территории проекта построят несколько новых школ, детских садов, поликлинику и бизнес-центр. Участок земли прилегает к небольшой лесной полосе, где в будущем появится парк для отдыха жителей района.

"Сбербанк финансирует не только возводимые объекты недвижимости, но и проекты застройщиков на начальном этапе, например, покупку земли и оформление исходно-разрешительной документации, в том числе на разработку проекта. Источник погашения кредита — прибыль от действующих проектов. С застройщиком B72 нас связывают давние партнерские отношения. Мы с большой заинтересованностью рассматриваем значимые строительные проекты и гордимся, что являемся причастными к строительству новых микрорайонов в Тюмени", - прокомментировал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов.

Ранее Западно-Сибирское отделение Сбербанка финансировало строительство микрорайона "Чемпионский" и городского квартала UNO группы компаний B72.

"Земельный участок группы компаний B72 располагается в самом центре будущего микрорайона, рядом со школой и центральной площадью. Этот проект станет знаковым для нашей компании, в нем будут реализованы самые лучшие практики уже построенных комплексов", - рассказал генеральный директор группы компаний B72 Максим Карпов.